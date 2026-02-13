Обвинение попросило для Котрикадзе девять лет заключения
Прокурор в прениях сторон попросил заочно приговорить журналистку телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе (внесена в реестр иноагентов Минюста) к девяти годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил РБК в Головинском суде Москвы.
Уголовное дело против Котрикадзе поступило в суд в ноябре. Журналистке вменяется преступление, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2022 году Котрикадзе разместила в одном из мессенджеров публикации, доступные неограниченному кругу лиц. Согласно заключению лингвистической экспертизы, в них и содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных против мирного населения Украины.
Котрикадзе заочно арестована и объявлена в розыск. Она также внесена в перечень террористов и экстремистов. Иностранным агентом журналистку признали в октябре 2022 года.
