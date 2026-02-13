 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Обвинение попросило для Котрикадзе девять лет заключения

Екатерина Котрикадзе
Екатерина Котрикадзе (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Прокурор в прениях сторон попросил заочно приговорить журналистку телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе (внесена в реестр иноагентов Минюста) к девяти годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил РБК в Головинском суде Москвы.

Уголовное дело против Котрикадзе поступило в суд в ноябре. Журналистке вменяется преступление, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

СК завел дело на главреда «Дождя» Тихона Дзядко
Политика
Тихон Дзядко (признан в России иноагентом и нежелательной организацией)

По данным следствия, в 2022 году Котрикадзе разместила в одном из мессенджеров публикации, доступные неограниченному кругу лиц. Согласно заключению лингвистической экспертизы, в них и содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных против мирного населения Украины.

Котрикадзе заочно арестована и объявлена в розыск. Она также внесена в перечень террористов и экстремистов. Иностранным агентом журналистку признали в октябре 2022 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
телеканал «Дождь» уголовное дело лишение свободы фейк
Материалы по теме
Против журналиста Перцева завели уголовное дело из-за работы на «Медузу»
Общество
Суд заочно арестовал главреда «Дождя» Тихона Дзядко
Политика
Обвинение запросило восемь лет для журналистки «Дождя» Монгайт
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Кремль анонсировал новые переговоры по Украине на следующей неделе Политика, 12:44
В Израиле брали секретные данные для ставок Polymarket. Игроки арестованы Крипто, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В МИДе заявили об оказании материальной помощи Кубе Политика, 12:33
«Вдруг я провалюсь!» Почему нам страшно выступать перед публикой Образование, 12:32
Средства ПВО за неделю сбили 5 ракет «Фламинго» и 39 снарядов HIMARS Политика, 12:30
Yandex AI возглавил топ App Store в Турции Технологии и медиа, 12:26
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В Китае решили запретить ставить на автомобили «рули-штурвалы» Авто, 12:23
«ВкусВилл» начал расследование после сообщений об отравлении супом Политика, 12:22
Росреестр предложил поднять плату для юрлиц за выписку из ЕГРН Общество, 12:19
Норвежская полиция провела обыски у экс-премьера по делу Эпштейна Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Рынок США потерял $1 трлн за один день из-за обвала акций бигтехов Инвестиции, 12:11
ФСБ задержала подозреваемых в вербовке в запрещенную организацию. Видео Политика, 12:09