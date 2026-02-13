В Минстрое назвали специальность с зарплатой в ₽500 тыс. в месяц

Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

В России сварщик может зарабатывать 500 тыс. руб., потому что в строительной отрасли активно используются сварные конструкции, заявила помощник главы Минстроя России Светлана Кузьменко на полях Сибирского строительного форума, передает ТАСС.

«Сварщики по 500 тыс. получают. <...> Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование. В строительстве без сварки невозможно, ведь большая часть мостов и объектов жилищного и промышленного строительства требуют сварных конструкций», — сказала она.

Она также отметила, что в последние годы в стране увеличилось число желающих получить архитектурную профессию, уточнив, что в Новосибирске, где проводился форум, конкурс составляет до 3-4 человек на место.

В декабре 2025 года в новом семилетнем прогнозе Минтруд представил ряд наиболее востребованных профессий на горизонте до 2032 года. Были названы швеи, сварщики, слесари и механизаторы.

На конец января 2026 года, согласно результатам исследования сервиса hh.ru, вакансия сварщика стала самой высокооплачиваемой профессией по итогам месяца. Таким работникам предлагали зарплату около 267 тыс. руб.