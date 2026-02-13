 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Минстрое назвали специальность с зарплатой в ₽500 тыс. в месяц

Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

В России сварщик может зарабатывать 500 тыс. руб., потому что в строительной отрасли активно используются сварные конструкции, заявила помощник главы Минстроя России Светлана Кузьменко на полях Сибирского строительного форума, передает ТАСС.

«Сварщики по 500 тыс. получают. <...> Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование. В строительстве без сварки невозможно, ведь большая часть мостов и объектов жилищного и промышленного строительства требуют сварных конструкций», — сказала она.

Голикова назвала самые востребованные профессии на следующие семь лет
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Она также отметила, что в последние годы в стране увеличилось число желающих получить архитектурную профессию, уточнив, что в Новосибирске, где проводился форум, конкурс составляет до 3-4 человек на место.

В декабре 2025 года в новом семилетнем прогнозе Минтруд представил ряд наиболее востребованных профессий на горизонте до 2032 года. Были названы швеи, сварщики, слесари и механизаторы.

На конец января 2026 года, согласно результатам исследования сервиса hh.ru, вакансия сварщика стала самой высокооплачиваемой профессией по итогам месяца. Таким работникам предлагали зарплату около 267 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Валерия Антонова
сварщики Строительство Минстрой
Материалы по теме
Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний
Общество
В институте Минстроя назвали способ сократить путь на юг до 16 часов
Бизнес
Минстрой объяснил, почему нельзя отказаться от укладки асфальта в дождь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Кремль анонсировал новые переговоры по Украине на следующей неделе Политика, 12:44
В Израиле брали секретные данные для ставок Polymarket. Игроки арестованы Крипто, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В МИДе заявили об оказании материальной помощи Кубе Политика, 12:33
«Вдруг я провалюсь!» Почему нам страшно выступать перед публикой Образование, 12:32
Средства ПВО за неделю сбили 5 ракет «Фламинго» и 39 снарядов HIMARS Политика, 12:30
Yandex AI возглавил топ App Store в Турции Технологии и медиа, 12:26
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Китае решили запретить ставить на автомобили «рули-штурвалы» Авто, 12:23
«ВкусВилл» начал расследование после сообщений об отравлении супом Политика, 12:22
Росреестр предложил поднять плату для юрлиц за выписку из ЕГРН Общество, 12:19
Норвежская полиция провела обыски у экс-премьера по делу Эпштейна Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Рынок США потерял $1 трлн за один день из-за обвала акций бигтехов Инвестиции, 12:11
ФСБ задержала подозреваемых в вербовке в запрещенную организацию. Видео Политика, 12:09