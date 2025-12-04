Самыми востребованными специалистами станут швеи, сварщики и слесари

Фото: Олег Яковлев / РБК

В ближайшие семь лет российская экономика столкнется с острой необходимостью заменить около 12,2 миллиона работников, уходящих на пенсию или покидающих рынок труда. Для этого ежегодно потребуется привлекать более 1,7 миллиона новых специалистов, следует из нового семилетнего прогноза Минтруда. Ведомство представило его на Всероссийском кадровом форуме. Главный упор в подготовке кадров будет сделан на массовые рабочие профессии, сообщает «Ведомости».

Самыми востребованными специальностями на горизонте до 2032 года, по оценке правительства, станут синие воротнички: швеи, сварщики, слесари и механизаторы. Помимо них, сохранится высокий спрос на средний медицинский персонал, а также на специалистов высшей квалификации — инженеров, IT-специалистов, врачей, педагогов и ученых.

Прогноз показал, что наибольшая потребность будет именно в кадрах со средним профессиональным образованием. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, система уже реагирует на этот запрос: сегодня в колледжах страны учатся рекордные 3,9 миллиона студентов, а среднее профессиональное образование после девятого класса выбирают около 63% школьников.

Прогноз, который составлен на основе опроса 330 тысяч работодателей и экспертных оценок, станет основой для планирования приема в вузы и колледжи, а также для реализации национального проекта «Кадры». Власти признают, что в условиях демографических вызовов переориентации молодежи на рабочие профессии будет недостаточно, поэтому параллельно необходимо активнее повышать производительность труда в экономике.