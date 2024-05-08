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В РАН предсказали магнитные бури на выходных после вспышек на Солнце

Двойная вспышка на Солнце может привести к сильной магнитной буре на выходных
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сильный выброс солнечной массы в сторону Земли произошел 8 мая, ему предшествовала двойная вспышка на Солнце, сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Первая вспышка произошла около 5:00 мск, вторая — через три часа, обе они имели балл X1 — один из самых высоких. По предварительной информации ученых, это крупнейший выброс в майском всплеске активности Солнца.

«Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли. Предварительно, приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая», — говорится в сообщении.

На Земле началась сильная магнитная буря после вспышки на Солнце
Общество

Вспышки на Солнце могут привести к магнитным бурям на Земле, из-за которых происходят неполадки в работе энергосистем, а также сбиваются пути миграций птиц и животных. Это зависит от того, насколько близко по направлению к Земле произошло событие.

Возможная сила магнитных бурь от последних вспышек оценивается как G2-G3, то есть средней силы и сильные волнения. Более точный прогноз будет сформирован в течение суток, добавили в лаборатории.

Ученые предупредили, что уровни и прогнозы вспышечной активности сейчас и на ближайшие два-три дня остаются исключительно высокими, также высоки риски новых событий и резкого ухудшения геомагнитной обстановки на ближайших выходных.

Последствия магнитной бури

Некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна. Особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями работы нервной системы, — магнитные бури могут вызвать осложнения.

Наиболее характерными симптомами во время магнитных бурь считаются:

  • замедление капиллярного кровотока;
  • усугубление проблем с давлением;
  • бессонница;
  • тахикардия;
  • мигрень.
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Теги
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