Киберполиция предупредила о риске утечки данных с «закрашенных» фото

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock

Данные на фотографиях, «закрашенных» в редакторе телефона, не всегда защищены от восстановления и могут быть использованы мошенниками, сообщает пресс-служба киберполиции.

В ведомстве отметили, что многие инструменты рисования не скрывают закрашенное на 100%, из-за чего часть информации может оставаться видимой. Размытие изображения также не удаляет данные, а лишь изменяет их. В открытом доступе существуют алгоритмы, позволяющие при определенных условиях частично восстановить текст, особенно если он был крупным и контрастным.

Кроме того, некоторые приложения и форматы файлов могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии изображения, что в отдельных случаях дает возможность извлечь исходные данные.

В связи с этим отправка частично «закрашенных» фотографий, в том числе снимков банковских карт и документов, может привести к утечке информации и стать причиной мошенничества.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники придумали новую схему обмана граждан с использованием технологии бесконтактной оплаты NFC. Преступники звонят жертве и в ходе разговора пытаются узнать код из СМС для доступа к «Госуслугам». После этого с жертвой связывается якобы представитель госорганизации. Он сообщает о взломе аккаунта на «Госуслугах» и убеждает для защиты денег снять все средства с банковских счетов, удалить приложения банков с телефона и установить новое приложение, предоставляющее доступ к «безопасному счету».

В результате жертва пытается внести через банкомат снятые деньги, приложив свой телефон для оплаты. Однако из-за вредоносной программы, установленной на устройстве, банкомат считывает телефон как карту мошенников. Таким образом, деньги напрямую поступают на счета аферистов.