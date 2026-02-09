Комитет Госдумы поддержал второй пакет мер против кибермошенников
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который содержит в себе второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, следует из статуса документа в думской базе внесенных законопроектов.
Новый пакет мер правительство внесло в Госдуму в конце декабря 2025 года. Законопроект предлагает урегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций, чтобы пресекать действия мошенников.
В пояснительной записке указано, что быстрое взаимодействие операторов связи, банков и государственных органов обеспечит ГИС «Антифрод». Предполагается, что все операторы связи должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, в реестр системы и ставить на паузу трафик по ним.
Кроме того, законопроект предусматривает внесудебную блокировку фишинговых сайтов, а также порталов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.
