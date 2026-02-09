 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Комитет Госдумы поддержал второй пакет мер против кибермошенников

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который содержит в себе второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, следует из статуса документа в думской базе внесенных законопроектов.

Новый пакет мер правительство внесло в Госдуму в конце декабря 2025 года. Законопроект предлагает урегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций, чтобы пресекать действия мошенников.

Мошенники научились обманывать россиян под предлогом диспансеризации
Общество
Фото:Станислав Крсильников / ТАСС

В пояснительной записке указано, что быстрое взаимодействие операторов связи, банков и государственных органов обеспечит ГИС «Антифрод». Предполагается, что все операторы связи должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, в реестр системы и ставить на паузу трафик по ним.

Кроме того, законопроект предусматривает внесудебную блокировку фишинговых сайтов, а также порталов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Госдума интернет-мошенники меры безопасности
Материалы по теме
В МВД предупредили о краже мошенниками аккаунтов на маркетплейсах
Технологии и медиа
Мошенники придумали схему обмана с доставкой «подарков» ко дню рождения
Общество
ВТБ выяснил, каких россиян чаще обманывали мошенники в 2025 году
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Купленный клубом Роналду за €77 млн колумбиец перешел в аренду в «Зенит» Спорт, 14:57
Организаторы Олимпиады пообещали разобраться с ломающимися медалями Спорт, 14:53
Черный смех и игра в имитацию. Как ведут трудные международные переговоры Образование, 14:50
Комитет Госдумы поддержал второй пакет мер против кибермошенников Политика, 14:48
Полиция задержала мужчин, сообщивших о ложном теракте в «Москва-Сити» Общество, 14:46
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,57% годовых Инвестиции, 14:45
Алиханов рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Су-57Э Политика, 14:40
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину Общество, 14:37
В Татарстане за взятку задержали начальника отдела ЖКХ правительства Общество, 14:30
В Германии обвинили третьего украинца по делу о посылках с бомбами Политика, 14:29
Лавров рассказал о непубличных сигналах Европы о желании переговоров Политика, 14:26
Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде Спорт, 14:26
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса Политика, 14:23