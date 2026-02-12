 Перейти к основному контенту
Губернатор рассказал об атаке дронов на три района Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью в Ростовской области отразили атаку беспилотников на три района, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны атаковали Миллеровский, Шолоховский и Тарасовский районы региона. Слюсарь уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Губернатор призвал местных жителей к осторожности.

В Ростовской области отражена атака БПЛА, есть пострадавший
Политика

Незадолго до этого пресс-служба администрации Волгоградской области сообщила, что регион подвергся ракетному обстрелу, в результате которого обломки упали на территорию объекта Минобороны, начался пожар. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащего поселка Котлубань.

Кроме того, в ночь на 12 февраля дроны атаковали Тамбовскую область. Из-за падения обломков беспилотников в городе Мичуринск загорелся магазин «Магнит». Предварительно, пострадали два человека.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Ростовская область Юрий Слюсарь атака дронов беспилотники
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
