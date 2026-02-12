Губернатор рассказал об атаке дронов на три района Ростовской области
Минувшей ночью в Ростовской области отразили атаку беспилотников на три района, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны атаковали Миллеровский, Шолоховский и Тарасовский районы региона. Слюсарь уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.
В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Губернатор призвал местных жителей к осторожности.
Незадолго до этого пресс-служба администрации Волгоградской области сообщила, что регион подвергся ракетному обстрелу, в результате которого обломки упали на территорию объекта Минобороны, начался пожар. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащего поселка Котлубань.
Кроме того, в ночь на 12 февраля дроны атаковали Тамбовскую область. Из-за падения обломков беспилотников в городе Мичуринск загорелся магазин «Магнит». Предварительно, пострадали два человека.
