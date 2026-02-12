Обломки упали на территории объекта Минобороны в Волгоградской области

При отражении ракетной атаки на Волгоградскую область обломки упали на территории объекта Министерства обороны около поселка Котлубань, там возник пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров. «Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет», — сообщил он.

Идет эвакуация жителей Котлубани «в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения».

Материал дополняется