Обломки упали на территории объекта Минобороны в Волгоградской области
При отражении ракетной атаки на Волгоградскую область обломки упали на территории объекта Министерства обороны около поселка Котлубань, там возник пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров. «Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет», — сообщил он.
Идет эвакуация жителей Котлубани «в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения».
Материал дополняется
