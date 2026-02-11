 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о повреждениях при повторном ударе ВСУ по Белгороду

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, один человек пострадал, на складе произошел пожар, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Белгороде в результате прилета снаряда по частному дому мужчина получил осколочное ранение голени», — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализируют. Дом также поврежден. Кроме того, добавил Гладков, в городе загорелось складское помещение, его тушат спасатели МЧС. Мэр областного центра Валентин Демидов уточнил, что площадь пожара составила 150 кв. м.

На территории предприятия в поселке Северный в Белгородском округе выбиты окна в здании, повреждения получили фасад и припаркованные автомобили, добавил Гладков.

В селе Севрюково повреждено два частных дома. На территории одного из домовладений перебита газовая труба.

Прилет снаряда по частному дому в Белгороде

Демидов сообщил, что сотрудники управ утром 12 февраля составят акты повреждений, чтобы восстановительные работы были начаты как можно скорее.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу, после чего часть жителей остались без электроснабжения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Вячеслав Гладков Белгород Удары
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ
Политика
Пострадавшие в Курской и Белгородской областях получили помощь в ₽2 млрд
Политика
Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Милнер повторил рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей Спорт, 23:50
Синоптик рассказал, когда в Москве «репетиция весны» сменится морозами Общество, 23:50
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:35
ESPN назвал трансфер украинца Мудрика в «Челси» худшим в истории АПЛ Спорт, 23:22
Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ Политика, 23:22
Total потребовала от ЕС разъяснений из-за неожиданных последствий санкций Политика, 23:20
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 23:18
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 23:16
В Петербурге загорелся заброшенный кинотеатр на улице Лени Голикова Общество, 23:12
В японской футбольной лиге запустили турнир без ничьих Спорт, 23:04
Впервые за 32 года итальянские саночники победили в двойках на Олимпиаде Спорт, 22:58
Путин поручил кабмину улучшить жилищные программы для семей с детьми Политика, 22:46
Линдси Вонн перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде Спорт, 22:46
WSJ узнала, когда США смогут направить к Ирану второй авианосец Политика, 22:43