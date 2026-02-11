Гладков сообщил о повреждениях при повторном ударе ВСУ по Белгороду

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, один человек пострадал, на складе произошел пожар, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Белгороде в результате прилета снаряда по частному дому мужчина получил осколочное ранение голени», — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализируют. Дом также поврежден. Кроме того, добавил Гладков, в городе загорелось складское помещение, его тушат спасатели МЧС. Мэр областного центра Валентин Демидов уточнил, что площадь пожара составила 150 кв. м.

На территории предприятия в поселке Северный в Белгородском округе выбиты окна в здании, повреждения получили фасад и припаркованные автомобили, добавил Гладков.

В селе Севрюково повреждено два частных дома. На территории одного из домовладений перебита газовая труба.

Демидов сообщил, что сотрудники управ утром 12 февраля составят акты повреждений, чтобы восстановительные работы были начаты как можно скорее.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу, после чего часть жителей остались без электроснабжения.