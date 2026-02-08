 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Богомаз сообщил о пострадавшем при атаке дронов работнике «Мираторга»

Богомаз: сотрудник предприятия «Мираторг» пострадал при атаке дронов
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Один человек пострадал при атаке дронов-камикадзе на предприятии агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» в селе Крапивна Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, минно-взрывную травму и осколочные ранения получил сотрудник предприятия», — написал глава региона.

Богомаз подчеркнул, что мужчину госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.

Силы ПВО сбили 22 дрона над Россией и Черным морем за ночь
Политика

Позднее губернатор сообщил, что атаке FPV-дронами подверглось село Понуровка. В результате удара местный житель получил контузию, ему также оказали медпомощь. Кроме того, при атаке повреждения получил легковой автомобиль. На места ударов выехали оперативные и экстренные службы.

Накануне вечером Брянская область подверглась атаке ракетами «Нептун» и реактивными системами залпового огня HIMARS, удар привел к нарушению тепло- и электроснабжения в регионе. Пострадали два местных жителя, повреждения получили частные дома, административное здание и церковь.

Анастасия Луценко
Брянская область Мираторг Александр Богомаз БПЛА
ООО "АПХ "Мираторг"
Александр Богомаз
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
