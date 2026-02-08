Богомаз сообщил о пострадавшем при атаке дронов работнике «Мираторга»

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Один человек пострадал при атаке дронов-камикадзе на предприятии агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» в селе Крапивна Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, минно-взрывную травму и осколочные ранения получил сотрудник предприятия», — написал глава региона.

Богомаз подчеркнул, что мужчину госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.

Позднее губернатор сообщил, что атаке FPV-дронами подверглось село Понуровка. В результате удара местный житель получил контузию, ему также оказали медпомощь. Кроме того, при атаке повреждения получил легковой автомобиль. На места ударов выехали оперативные и экстренные службы.

Накануне вечером Брянская область подверглась атаке ракетами «Нептун» и реактивными системами залпового огня HIMARS, удар привел к нарушению тепло- и электроснабжения в регионе. Пострадали два местных жителя, повреждения получили частные дома, административное здание и церковь.