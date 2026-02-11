 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Брянской области погиб сотрудник АПХ «Мираторг» после атаки ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Бровничи Климовского района (Брянская область), в результате удара по территории АПХ «Мираторг» погиб сотрудник предприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал губернатор.

По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при атаке дронов-камикадзе на предприятии агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» в селе Крапивна Брянской области. 

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над Россией 108 украинских беспилотников.

Больше всего дронов — 49 — сбили над Волгоградской областью. Над территорией Ростовской области уничтожили 29 беспилотников, над Саратовской и акваторией Черного моря — по семь. Три дрона ВСУ сбили над Астраханской областью, по два — над Брянской, Калмыкией и Татарстаном. По одному беспилотнику уничтожили над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, а также над Крымом, Северной Осетией и Азовским морем.

Елена Наумова
Брянская область атака
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
