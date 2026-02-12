ТАСС узнал о положительной динамике в состоянии генерала Алексеева
Состояние раненного при покушении первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева остается стабильным и демонстрирует признаки улучшения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По словам собеседника агентства, врачи фиксируют положительные изменения в процессе восстановления генерал-лейтенанта. «Состояние стабильное, без ухудшения. Можно с осторожностью сказать, что намечается положительная динамика, врачи делают для этого все необходимое», — сказал собеседник агентства.
Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По данным правоохранителей, исполнитель Любомир Корба несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе. Генерал-лейтенанта госпитализировали, ему сделали операцию.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия). Исполнитель покушения на Алексеева Корба и его пособник Виктор Васин признали вину.
Еще одну подозреваемую в пособничестве — Зинаиду Серебрицкую (Антонюк) — объявили в розыск. Суд заочно арестовал женщину.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России