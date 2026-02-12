 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ТАСС узнал о положительной динамике в состоянии генерала Алексеева

В состоянии раненого генерала Алексеева наметилась положительная динамика
Владимир Алексеев
Владимир Алексеев (Фото: Минобороны России)

Состояние раненного при покушении первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева остается стабильным и демонстрирует признаки улучшения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, врачи фиксируют положительные изменения в процессе восстановления генерал-лейтенанта. «Состояние стабильное, без ухудшения. Можно с осторожностью сказать, что намечается положительная динамика, врачи делают для этого все необходимое», — сказал собеседник агентства.

Замначальника ГРУ Алексеев пришел в сознание после покушения
Политика
Владимир Алексеев

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По данным правоохранителей, исполнитель Любомир Корба несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе. Генерал-лейтенанта госпитализировали, ему сделали операцию.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия). Исполнитель покушения на Алексеева Корба и его пособник Виктор Васин признали вину.

Еще одну подозреваемую в пособничестве — Зинаиду Серебрицкую (Антонюк) — объявили в розыск. Суд заочно арестовал женщину.

