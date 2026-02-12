Стала известна причина возгорания автомобиля на западе Москвы
Автомобиль в Можайском районе на западе Москвы загорелся, когда стоял на месте, сведений о криминальном характере пожара нет, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
«Огонь охватил машину, стоявшую на месте. На вызов оперативно прибыли службы пожарной безопасности, которые ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки. Никакого криминала», — сказал собеседник РБК.
В МЧС подтвердили РБК информацию о том, что пожар потушен. По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.
Ранее источник РБК сообщили, что на Рябиновой улице — у здания ГлавНИВЦ Управделами президента — загорелся автомобиль. По данным телеграм-канала «112», машина сгорела полностью.
