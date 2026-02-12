 Перейти к основному контенту
0

В Москве у здания ГлавНИВЦ Управделами президента загорелся автомобиль

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Можайском районе Москвы на западе города загорелся автомобиль, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом также сообщают«МК» со ссылкой на очевидца и телеграм-канал «112».

Как сообщил источник РБК, инцидент случился сегодня на парковке. Огонь охватил машину, стоявшую на месте. На вызов оперативно прибыли службы пожарной безопасности, которые ликвидировали возгорание. Источник добавил, что «никакого криминала» в произошедшем нет.

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании автомобиля на парковке в районе Рябиновой улицы. Принятыми мерами загорание было оперативно ликвидировано», — сообщили РБК в городском главке МЧС, отметив, что сообщений о пострадавших в ведомство не поступало.

В МВД Москвы РБК сообщили, что информация уточняется. В Следственном комитете заявили, что не располагают сведениями о произошедшем.

По данным «МК», автомобиль задымился, а потом загорелся. Очевидец отметил, что причиной происшествия могло стать замыкание проводки. Baza со ссылкой на очевидцев передает, что сначала были громкий хлопок и вспышка, после которых началось возгорание.

«112» пишет, что автомобиль сгорел полностью.

Предварительно, инцидент произошел около административного здания. По данным каналов, место происшествия находится на улице Рябиновая. Агентство «Москва» пишет, что инцидент произошел рядом с домом 43 к 1. В этом здании располагается Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) Управления делами президента. Такие же данные приводят SHOT и «Осторожно новости».

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Яна Баширова Яна Баширова
