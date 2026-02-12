При ударе дрона погиб замкомандира батальона «Ахмат»
Заместитель командира одного из батальонов спецназа «Ахмат» с позывным Гром погиб 10 февраля в Харьковской области после удара FPV-дрона по автомобилю. Об этом сообщила пресс-служба батальона в телеграм-канале.
Удар дрона пришелся на машину в районе Казачьей Лопани.
«Ранение тяжелое, несовместимое [с жизнью]. Он принял удар на себя», — говорится в сообщении.
У погибшего остались жена и четверо детей. Гром пришел на службу в батальон в 2023 году, сначала занимался связью на одном из участков под Белогоровкой, после чего участвовал в штурмовых действиях. Участвовал в боях в Курской области, в том числе в районе Черкасского Поречного и Бердина, а также на направлении Демидовки.
