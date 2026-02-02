Полиция показала, как мошенники через бота крадут доступ к «Госуслугам»

Как защититься от мошенников

Киберполиция России показала скриншоты чат-бота, с помощью которого мошенники получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом полиция сообщила в своем Telegram.

Там указали, что ссылка на чат-бот распространяется в поддельных домовых чатах. На скринах видно, что в чат-боте мошенники пишут, что «в связи с плановой проверкой ЖКХ в ближайшее время необходимо провести плановую поверку индивидуальных приборов учета воды».

В чат-боте с жертв пытаются получить личные данные людей.