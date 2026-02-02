Полиция показала, как мошенники через бота крадут доступ к «Госуслугам»
Киберполиция России показала скриншоты чат-бота, с помощью которого мошенники получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом полиция сообщила в своем Telegram.
Там указали, что ссылка на чат-бот распространяется в поддельных домовых чатах. На скринах видно, что в чат-боте мошенники пишут, что «в связи с плановой проверкой ЖКХ в ближайшее время необходимо провести плановую поверку индивидуальных приборов учета воды».
В чат-боте с жертв пытаются получить личные данные людей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии