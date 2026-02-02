 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

Полиция показала, как мошенники через бота крадут доступ к «Госуслугам»

Сюжет
Как защититься от мошенников

Фото: УБК МВД России
Киберполиция России показала скриншоты чат-бота, с помощью которого мошенники получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом полиция сообщила в своем Telegram.

Там указали, что ссылка на чат-бот распространяется в поддельных домовых чатах. На скринах видно, что в чат-боте мошенники пишут, что «в связи с плановой проверкой ЖКХ в ближайшее время необходимо провести плановую поверку индивидуальных приборов учета воды».

В чат-боте с жертв пытаются получить личные данные людей.

«Сбер» раскрыл, сколько средств мошенники похитили у россиян за год
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Читайте РБК в Telegram.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Теги
мошенники полиция Госуслуги кража
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
