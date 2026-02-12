Аэропорт Ухты закрыли для полетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ухты, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.
Утром 12 февраля в Республике Коми объявили беспилотную опасность.
По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 106 беспилотников, о сбитых дронах над Коми не сообщалось.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8