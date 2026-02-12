 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Ухты закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елена Никитченко / ТАСС
Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ухты, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и выпуск рейсов
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Утром 12 февраля в Республике Коми объявили беспилотную опасность

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 106 беспилотников, о сбитых дронах над Коми не сообщалось.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
запрет на полеты Ухта Росавиация Коми Военная операция на Украине
Материалы по теме
Аэропорт Котласа закрыли для полетов
Политика
В Коми объявили беспилотную опасность
Политика
Силы ПВО сбили за ночь над Россией 106 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
WhatsApp сообщил о действиях из-за мер против мессенджера в России Политика, 10:38
ФНС следит за сделками с долями: где главные налоговые «мины» в 2026-мПодписка на РБК, 10:27
Рютте заявил о «сокрушительной реакции» на блокаду Сувалкского коридора Политика, 10:23
За месяц спрос на ипотеку в Москве снизился на 10,7% Недвижимость, 10:20
Мошенники начали использовать телефоны россиян в качестве банковских карт Общество, 10:19
Минэкономики не исключило дальнейшего замедления экономики России Экономика, 10:18
Посольство анонсировало поставку российской нефти на Кубу Политика, 10:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как устроен жилой квартал рядом с крупнейшим парком Москвы Life, 10:12
В ЦБ рассказали о банках, тайно подключающих платные услуги Финансы, 10:08
Аэропорт Ухты закрыли для полетов Политика, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Удмуртии Политика, 10:02
Глава МИД Турции предупредил о риске войны из-за требований США к Ирану Политика, 10:01
Семейное наследие и груз ожиданий. Что известно о Дарье Непряевой Спорт, 10:00