Аэропорт Ухты закрыли для полетов

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ухты, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Утром 12 февраля в Республике Коми объявили беспилотную опасность.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 106 беспилотников, о сбитых дронах над Коми не сообщалось.