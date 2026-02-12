 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Коми объявили беспилотную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Республике Коми объявили беспилотную опасность. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Жителей попросили при обнаружении беспилотника сообщать об этом по телефонам 112 и 102, указывая время, место и направление полета БПЛА.

Власти также призвали не снимать беспилотники на фото и видео и не распространять такие материалы, не приближаться к упавшим аппаратам, не пытаться сбить их самостоятельно и не использовать рядом с ними телефоны и радиоаппаратуру.

В Казани отменяли занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА
Политика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам БПЛА.

В ночь на 12 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 106 украинских беспилотников самолетного типа.

Больше всего дронов — 24 — сбили над Белгородской областью, 21 — над Брянской, 19 — над Воронежской, 13 — над Тамбовской. Еще девять беспилотников уничтожили над Нижегородской областью, пять — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой. По одному аппарату сбили над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
БПЛА Коми беспилотники опасность Республика Коми
