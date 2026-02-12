В Смоленской и Тульской областях сбили по одному дрону

В ночь на 12 февраля в Тульской и Смоленской областях сбили по одному беспилотнику, сообщили главы регионов Дмитрий Миляев и Василий Анохин.

И в Тульской области, и в Смоленской в результате налета никто не пострадал. Объекты инфраструктуры также не были повреждены.

Миляев и Анохин призвали в случае обнаружения подозрительных предметов звонить экстренным службам.

Минувшей ночью украинским атакам подверглись несколько российских регионов. Так, утром 12 февраля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о беспилотниках, сбитых над тремя районами региона.

До этого дроны атаковали Тамбовскую область. В результате падения обломков одного из них в городе Мичуринск загорелся магазин «Магнит». Предварительно, пострадали два человека.