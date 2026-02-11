В Волжском эвакуировали жителей поврежденного дома и закрыли детский сад
Жителей поврежденного после атаки БПЛА дома в Волжском Волгоградской области эвакуировали, а занятия в детском саду, на территорию которого упал беспилотник, решили отменить. Об этом в своем телеграм-канале сообщает администрация города.
«Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для жителей был развернут пункт временного размещения. Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений», — следует из сообщения.
Из-за того, что детский сад № 48 «Ягодка» не работает, родителям детей предложили оставить их в соседнем детском саду № 89. Все службы ликвидируют последствия и нормализуют обстановку в месте атаки БПЛА.
О том, что на территорию детского сада упал беспилотник, ранее сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, из-за атаки дронов на юге Волгограда произошел пожар на территории завода. Никто не пострадал, следует из предварительных данных. Сотрудники оперативных служб начали искать обломки дронов и приступили к их ликвидации.
Массированной атаке беспилотников по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры регион подвергся утром, также сообщал Бочаров.
Материал дополняется
