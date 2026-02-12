В трех российских регионах объявили воздушную опасность
В Орловской и Тульской областях объявлена ракетная опасность, сообщили главы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.
Губернатор Орловской области рекомендовал местным жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре или ванной. Тех, кто находится на улице, Клычков попросил проследовать в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Миляев призвал сохранять спокойствие.
Кроме того, глава Ярославской области Михаил Евраев объявил в регионе беспилотную опасность. Атаку отражают подразделения Министерства обороны и силовых ведомств. «Учреждения региона работают в штатном режиме», — добавил он.
Незадолго до сообщения Евраева пресс-служба Росавиации предупредила, что аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и выпуск воздушных судов.
В российских регионах регулярно объявляют воздушную опасность. Так, накануне из-за угрозы атаки дронов школы и детсады Казани временно перевели на удаленку. Вскоре региональное МЧС отменило угрозу, а учебные заведения города вернулись к занятия в соответствии с обычным расписанием.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8