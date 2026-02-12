 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех российских регионах объявили воздушную опасность

В Орловской и Тульской областях объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Орловской и Тульской областях объявлена ракетная опасность, сообщили главы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.

Губернатор Орловской области рекомендовал местным жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре или ванной. Тех, кто находится на улице, Клычков попросил проследовать в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Миляев призвал сохранять спокойствие.

Кроме того, глава Ярославской области Михаил Евраев объявил в регионе беспилотную опасность. Атаку отражают подразделения Министерства обороны и силовых ведомств. «Учреждения региона работают в штатном режиме», — добавил он.

Незадолго до сообщения Евраева пресс-служба Росавиации предупредила, что аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и выпуск воздушных судов.

В Волжском эвакуировали жителей поврежденного дома и закрыли детский сад
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В российских регионах регулярно объявляют воздушную опасность. Так, накануне из-за угрозы атаки дронов школы и детсады Казани временно перевели на удаленку. Вскоре региональное МЧС отменило угрозу, а учебные заведения города вернулись к занятия в соответствии с обычным расписанием.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
ракетная опасность атака дронов Орловская область Тульская область Ярославская область
