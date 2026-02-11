Волгоградский губернатор сообщил о повреждении квартиры при атаке дронов
Квартира в жилом доме в городе Волжский Волгоградской области получила повреждения при атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба администрации области в телеграм-канале.
По словам Бочарова, регион подвергся массированной атаке беспилотников по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.
«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка», — сказано в сообщении.
Кроме того, на юге Волгограда в результате атаки произошло возгорание на территории завода. По предварительным данным, никто не пострадал. Бочаров добавил, что сотрудники оперативных служб приступили к поиску возможных обломков дронов и их ликвидации.
Вечером 10 февраля в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты. На момент публикации меры продолжают действовать.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8