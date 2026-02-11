Бочаров: при атаке дронов в Волжском повреждена квартира в жилом доме

Волгоградский губернатор сообщил о повреждении квартиры при атаке дронов

Квартира в жилом доме в городе Волжский Волгоградской области получила повреждения при атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба администрации области в телеграм-канале.

По словам Бочарова, регион подвергся массированной атаке беспилотников по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка», — сказано в сообщении.

Кроме того, на юге Волгограда в результате атаки произошло возгорание на территории завода. По предварительным данным, никто не пострадал. Бочаров добавил, что сотрудники оперативных служб приступили к поиску возможных обломков дронов и их ликвидации.

Вечером 10 февраля в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты. На момент публикации меры продолжают действовать.