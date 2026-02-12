МИД заявил о готовности к диалогу с США по вопросу размещения ракет в ФРГ
Россия готова обсуждать с США вопрос размещения дальнобойных ракет в Германии в 2026 году, заявил «Известиям» замглавы российского МИДа Александр Грушко.
По его словам, Москва никогда не уклонялась от переговоров. После выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия объявила мораторий на собственное размещение таких систем, заявив, что не будет их развертывать до появления американских ракет в Европе.
Грушко отметил, что позиция России была неоднократно доведена до американской стороны и известна европейской. При этом он подчеркнул, что в Европе преобладают «милитаристские настроения».
«Но еще раз подчеркну, на сегодняшний день преобладают милитаристские настроения. И то, что сегодня делает Европа — это попытка выстроить безопасность против России», — сказал дипломат, назвав такую политику «тупиковой», так как безопасность не может строиться за счет других.
В июле 2025 года США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойных вооружений, в частности ракет SM-6 и Tomahawk. Посол в ФРГ Сергей Нечаев предупреждал, что этот шаг приведет к нарастанию «конфронтации, напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, способным привести к непоправимым последствиям».
Вскоре, в августе, Россия отказалась от самоограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В МИД тогда пояснили, что решение связано с «исчезновением условий» для сохранения этого моратория.
В ведомстве добавили, что действия стран Запада ведут к формированию и наращиванию в прилегающих регионах «дестабилизирующих ракетных потенциалов», которые угрожают безопасности России. Такое развитие событий, подчеркнул МИД, может быть чревато пагубными последствиям для региональной и глобальной стабильности.
