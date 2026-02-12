Совладелец «Манчестер Юнайтед» обвинил мигрантов в "колонизации" Британии

Великобритания была «колонизирована» иммигрантами, что обходится властям страны «слишком дорого», заявил глава химической компании Ineos, совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф в интервью Sky News.

Британская экономика, по его словам, «не в лучшем состоянии» и сталкивается с проблемой пособий на фоне «прибытия большого числа иммигрантов».

«Я думаю, экономика находится не в лучшем состоянии. Нельзя себе этого позволить. Невозможно поддерживать экономику, когда 9 миллионов человек получают пособия и в страну прибывает огромное количество иммигрантов. Я имею в виду, Великобритания была колонизирована. Это обходится слишком дорого. Великобритания была колонизирована иммигрантами», — сказал он.

В августе 48% британцев назвали иммиграцию одной из главных проблем страны — уровень беспокойства достиг максимума с 1974 года, за исключением периода миграционного кризиса 2015 года. При этом число въезжающих в страну падает после рекордного пика, писал ранее The Guardian.

С осени 2025 года Великобритания ужесточила миграционную политику, включая введение новых строгих требований к знанию английского, что вызвало массовые протесты, в том числе одни из крупнейших в истории в Лондоне. Несмотря на это, власти сохраняют жесткую риторику. Так, в ноябре глава МВД Британии Шабана Махмуд объявила, что нелегальные мигранты будут ждать 20 лет, прежде чем смогут получить постоянное проживание, заявив, что миграция «разрывает страну на части».