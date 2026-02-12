 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Совладелец «Манчестер Юнайтед» обвинил мигрантов в "колонизации" Британии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф обвинил мигрантов в колонизации Британии

Великобритания была «колонизирована» иммигрантами, что обходится властям страны «слишком дорого», заявил глава химической компании Ineos, совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф в интервью Sky News.

Британская экономика, по его словам, «не в лучшем состоянии» и сталкивается с проблемой пособий на фоне «прибытия большого числа иммигрантов».

«Я думаю, экономика находится не в лучшем состоянии. Нельзя себе этого позволить. Невозможно поддерживать экономику, когда 9 миллионов человек получают пособия и в страну прибывает огромное количество иммигрантов. Я имею в виду, Великобритания была колонизирована. Это обходится слишком дорого. Великобритания была колонизирована иммигрантами», — сказал он.

Три африканские страны примут обратно своих мигрантов после угроз Лондона
Политика
Шабана&nbsp;Махмуд

В августе 48% британцев назвали иммиграцию одной из главных проблем страны — уровень беспокойства достиг максимума с 1974 года, за исключением периода миграционного кризиса 2015 года. При этом число въезжающих в страну падает после рекордного пика, писал ранее The Guardian.

С осени 2025 года Великобритания ужесточила миграционную политику, включая введение новых строгих требований к знанию английского, что вызвало массовые протесты, в том числе одни из крупнейших в истории в Лондоне. Несмотря на это, власти сохраняют жесткую риторику. Так, в ноябре глава МВД Британии Шабана Махмуд объявила, что нелегальные мигранты будут ждать 20 лет, прежде чем смогут получить постоянное проживание, заявив, что миграция «разрывает страну на части».

Полина Дуганова
Великобритания мигранты колонизация Джим Рэтклифф
