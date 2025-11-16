 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МВД Британии заявило, что нелегальная миграция разрывает страну на части

МВД Британии: срок получения постоянного ВНЖ увеличат для нелегалов в 4 раза
Срок для подачи заявления на постоянное проживание для просителей убежища из числа нелегалов увеличат с пяти до 20 лет. Он вырастет и для легально прибывших в рамках госпрограмм — до десяти лет

Нелегальные мигранты в Великобритании будут ждать 20 лет вместо пяти, прежде чем смогут подать заявление на постоянное проживание в стране, заявила британский министр внутренних дел Шабана Махмуд в интервью The Sunday Times.

Махмуд пообещала положить конец существованию так называемого «золотого билета» для просителей убежища и подчеркнула, что нелегальная миграция «разрывает страну на части».

Глава МВД отметила, что статус беженца также станет временным, и те, чьи страны будут признаны безопасными, будут немедленно отправлены домой. Их статус начнут пересматривать каждые 30 месяцев.

20-летний срок предусмотрен для тех, кто прибыл в страну нелегально — на лодках и грузовиках — или нарушил визовый режим. Это станет самым долгим в Европе периодом ожидания. Дания на втором месте, там срок для подачи заявления на постоянное проживание составляет восемь лет.

Также будет установлен 10-летний срок для тех, кто прибывает в Великобританию легально, в рамках новых программ расселения беженцев. О них британское МВД планирует объявить 20 ноября.

В интервью Махмуд заявила, что задача лейбористского правительства — объединить страну, и, по ее словам, без контроля миграционного потока возможны серьезные социальные расколы. Премьер Кир Стармер ранее говорил, что приток мигрантов, достиг «неконтролируемого» уровня, а новые меры должны помочь восстановить «здравый смысл» и «контроль на наших границах».

За 12 месяцев до июня прошения о предоставлении убежища в Великобритании подали в общей сложности 111 тыс. человек. В течение года, закончившегося в марте разрешение на постоянное проживание в рамках существующей процедуры получили 172 798 человек.

Как отмечает The Times, планы британских властей касательно увеличения срока жизни в стране перед подачей заявления на постоянное проживание вдохновлены реформами, проведенными в Дании. Там количество заявлений о предоставлении убежища сократилось до 40-летнего минимума: 95% заявителей получили отказ.

Великобритания начала ужесточать миграционную политику несколько месяцев назад. Так, в соответствии с новыми правилами, опубликованными правительством, с января всем трудящимся-мигрантам придется изучать английский язык на уровне, эквивалентном стандарту A. Согласно изменениям, заявителям на большинство рабочих виз придется соответствовать более строгим требованиям к разговорной речи, аудированию, чтению и письму по-английски. Власти также собрались ускорить высылку нелегалов.

Решения Лондона становились причиной массовых протестов в стране. Акция против миграционной политики, прошедшая в сентябре в британской столице, стала одной из самых массовых в истории города.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Британия МВД мигранты беженцы

