Три африканские страны примут обратно своих мигрантов после угроз Лондона
Три африканские страны согласились принимать обратно своих граждан после угроз Великобритании ввести визовые санкции, сообщает The Telegraph. Речь идет о Демократической Республике Конго, Намибии и Анголе.
По данным издания, страны Африки изменили позицию после заявлений главы МВД Британии Шабаны Махмуд о возможных ограничениях для их министров, дипломатов и туристов. В декабре Лондон уже ввел визовые меры против Конго, отменив льготный режим для дипломатов и ускоренный въезд гражданам республики.
Теперь Великобритания может депортировать до 4 тыс. осужденных преступников и нелегальных мигрантов в эти страны, отмечает The Telegraph. Первый рейс уже отправлен в Намибию, готовятся депортации мигрантов в Анголу и Конго.
Махмуд предупредила, что аналогичные санкции могут быть введены против других стран, включая Индию, Пакистан, Нигерию, Бангладеш, Сомали, Египет и Габон.
Издание отмечает, что меры Великобритании повторяют визовые ограничения, ранее введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении почти 40 стран.
Великобритания начала ужесточать миграционную политику еще осенью 2025 года, например, установив более строгие требования к владению английским языком. Решения властей становились причиной массовых протестов в стране, а сентябрьские акции протеста против миграционной политики, охватившие Лондон, стали массовыми.
Тем не менее риторика властей не изменилась. Так, в ноябре Махмуд заявила, что нелегальным мигрантам в Великобритании придется ждать 20 лет вместо пяти, прежде чем они смогут подать заявление на постоянное проживание в стране. Объявив об этом, министр сказала, что нелегальная миграция «разрывает страну на части».
