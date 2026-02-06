 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Три африканские страны примут обратно своих мигрантов после угроз Лондона

Три африканские страны согласились принимать обратно своих граждан после угроз Великобритании ввести визовые санкции, сообщает The Telegraph. Речь идет о Демократической Республике Конго, Намибии и Анголе.

По данным издания, страны Африки изменили позицию после заявлений главы МВД Британии Шабаны Махмуд о возможных ограничениях для их министров, дипломатов и туристов. В декабре Лондон уже ввел визовые меры против Конго, отменив льготный режим для дипломатов и ускоренный въезд гражданам республики.

Теперь Великобритания может депортировать до 4 тыс. осужденных преступников и нелегальных мигрантов в эти страны, отмечает The Telegraph. Первый рейс уже отправлен в Намибию, готовятся депортации мигрантов в Анголу и Конго.

Махмуд предупредила, что аналогичные санкции могут быть введены против других стран, включая Индию, Пакистан, Нигерию, Бангладеш, Сомали, Египет и Габон.

Издание отмечает, что меры Великобритании повторяют визовые ограничения, ранее введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении почти 40 стран.

Глава МВД Британии признала потерю контроля над границами из-за мигрантов
Политика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Великобритания начала ужесточать миграционную политику еще осенью 2025 года, например, установив более строгие требования к владению английским языком. Решения властей становились причиной массовых протестов в стране, а сентябрьские акции протеста против миграционной политики, охватившие Лондон, стали массовыми.

Тем не менее риторика властей не изменилась. Так, в ноябре Махмуд заявила, что нелегальным мигрантам в Великобритании придется ждать 20 лет вместо пяти, прежде чем они смогут подать заявление на постоянное проживание в стране. Объявив об этом, министр сказала, что нелегальная миграция «разрывает страну на части».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

