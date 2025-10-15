 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава МВД Британии признала потерю контроля над границами из-за мигрантов

Глава МВД Махмуд: Британия потеряла контроль над границами из-за мигрантов
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Великобритания, как и другие европейские страны, перестала контролировать свои границы с связи с наплывом мигрантов, а отсутствие более жестких правил по въезду в страну грозит «подорвать доверие» не только к политическим лидерам, но и к самим государствам, передает The Times.

По данным газеты, об этом министр внутренних дел Шабана Махмуд планирует заявить в среду, 15 октября, на конференции с балканскими странами.

Газета отмечает, что Западные Балканы являются транзитным маршрутом для мигрантов. В 2024 году по этому маршруту прибыли почти 22 тыс. человек, хотя их число сократилось после усиления мер пресечения, поддержанных Великобританией и Европейским союзом.

Также Махмуд в подготовленной речи напомнила о мерах по ужесточению миграционной политики Великобритании. Так, в соответствии с новыми правилами, опубликованными правительством, с января всем трудящимся-мигрантам придется изучать английский язык на уровне, эквивалентном стандарту «A». Согласно изменениям, заявителям на большинство рабочих виз придется соответствовать более строгим требованиям к разговорной речи, аудированию, чтению и письму на английском языке.

«Эта страна всегда приветствовала тех, кто приезжает и вносит свой вклад. Но неприемлемо, чтобы мигранты приезжали сюда, не выучив наш язык, и не имея возможности внести свой вклад в жизнь нашей страны», — отметила Махмуд.

Кроме того, по данным The Times, Махмуд расскажет о введении иммиграционной системы, основанной на взносах, в рамках которой мигранты должны будут доказать, что они вносят вклад в экономику, выполняют государственную службу или занимаются волонтерской деятельностью, чтобы остаться в Великобритании на длительный срок.

Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

О планах по ужесточению миграционной политики Великобритании, в частности по увеличению требований к знанию английского языка, Reuters писал в конце сентября.

Этот план, по информации агентства, является попыткой правительства снизить растущую популярность популистской партии Reform UK, которая возглавила общественные дебаты по вопросам миграционной политики и вынудила Лейбористскую партию премьер-министра Кира Стармера ужесточить свои позиции. Reform UK ранее заявила, что рассматривает возможность отмены бессрочного вида на жительство и замены его пятилетней возобновляемой рабочей визой.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
Великобритания МВД мигранты английский язык
Материалы по теме
Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании
Политика
Великобритания введет санкции против организаторов нелегальной миграции
Политика
В Британии задумали отмену визового сбора для талантливых иностранцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Роналду и Месси установили два мировых рекорда в один день Спорт, 10:12
Сийярто назвал удары по «Дружбе» атаками на суверенитет Венгрии Политика, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
В трех регионах Украины начались экстренные отключения электроэнергии Общество, 09:58
Свергнувший Асада президент Сирии оценил состояние отношений с Россией Политика, 09:54
Власти Эквадора назвали терактом взрыв машины в городе Гуаякиль Общество, 09:54
МВД предупредило об опасности предложений «легкого заработка» за границей Общество, 09:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Овечкин повторил антирекорд по матчам без голов на старте сезона НХЛ Спорт, 09:39
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Суды начали конфисковывать доходы по сделкам, вызвавшим претензии ФНСПодписка на РБК, 09:28
На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца Общество, 09:19
В Орловской области при ударе дрона оказался поврежден жилой дом Политика, 09:19
Платить НДС бывает выгоднее, чем получить льготу. Вот в каких случаяхПодписка на РБК, 09:14
Снижение ключевой ставки оживило загородный рынок жилья в РоссииПодписка на РБК, 09:10