Глава МВД Британии признала потерю контроля над границами из-за мигрантов

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Великобритания, как и другие европейские страны, перестала контролировать свои границы с связи с наплывом мигрантов, а отсутствие более жестких правил по въезду в страну грозит «подорвать доверие» не только к политическим лидерам, но и к самим государствам, передает The Times.

По данным газеты, об этом министр внутренних дел Шабана Махмуд планирует заявить в среду, 15 октября, на конференции с балканскими странами.

Газета отмечает, что Западные Балканы являются транзитным маршрутом для мигрантов. В 2024 году по этому маршруту прибыли почти 22 тыс. человек, хотя их число сократилось после усиления мер пресечения, поддержанных Великобританией и Европейским союзом.

Также Махмуд в подготовленной речи напомнила о мерах по ужесточению миграционной политики Великобритании. Так, в соответствии с новыми правилами, опубликованными правительством, с января всем трудящимся-мигрантам придется изучать английский язык на уровне, эквивалентном стандарту «A». Согласно изменениям, заявителям на большинство рабочих виз придется соответствовать более строгим требованиям к разговорной речи, аудированию, чтению и письму на английском языке.

«Эта страна всегда приветствовала тех, кто приезжает и вносит свой вклад. Но неприемлемо, чтобы мигранты приезжали сюда, не выучив наш язык, и не имея возможности внести свой вклад в жизнь нашей страны», — отметила Махмуд.

Кроме того, по данным The Times, Махмуд расскажет о введении иммиграционной системы, основанной на взносах, в рамках которой мигранты должны будут доказать, что они вносят вклад в экономику, выполняют государственную службу или занимаются волонтерской деятельностью, чтобы остаться в Великобритании на длительный срок.

О планах по ужесточению миграционной политики Великобритании, в частности по увеличению требований к знанию английского языка, Reuters писал в конце сентября.

Этот план, по информации агентства, является попыткой правительства снизить растущую популярность популистской партии Reform UK, которая возглавила общественные дебаты по вопросам миграционной политики и вынудила Лейбористскую партию премьер-министра Кира Стармера ужесточить свои позиции. Reform UK ранее заявила, что рассматривает возможность отмены бессрочного вида на жительство и замены его пятилетней возобновляемой рабочей визой.