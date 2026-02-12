В США заявили о «вторжении дронов мексиканских картелей»

США приняли военные меры против беспилотников «мексиканских картелей», которые, по утверждению Вашингтона, пересекли воздушное пространство страны в районе Эль-Пасо в Техасе. Об этом сообщает Financial Times.

Представитель администрации заявил, что дроны картелей нарушили границу, после чего Пентагон принял меры по их нейтрализации. Федеральное управление гражданской авиации и Минобороны США заявили об отсутствии угрозы для гражданской авиации. Подробности инцидента, отмечает газета, раскрыты не были.

Член Палаты представителей от Эль-Пасо Вероника Эскобар усомнилась в версии администрации и отметила, что случаи пролета беспилотников с территории Мексики «не являются чем-то необычным». «Вторжения беспилотников из Мексики происходили с тех пор, как появились беспилотники. Так что в этом нет ничего нового», — сказала она.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что у властей страны нет информации о применении дронов на границе.

Ранее воздушное пространство над Эль-Пасо было закрыто по соображениям национальной безопасности. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) классифицировало этот район как «воздушное пространство национальной обороны». Также ограничения были введены над районом Санта-Терезы в Нью-Мексико. Позднее полеты были возобновлены в обычном режиме.

Годом ранее, в феврале 2025 года, The Wall Street Journal сообщила о тайном использовании США беспилотников для наблюдения за членами наркокартелей в Мексике. Программа слежки, по информации газеты, длилась более двух десятков лет, а полученные данные помогли властям в 2016 году арестовать наркобарона Хоакина Гусман Лоэру, известного как Эль Чапо. Также собранная дронами информация была использована в нескольких крупных операциях по изъятию наркотиков.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» Мексикой, и не исключил, что мог бы нанести удары по территории страны. «Мы должны сделать все что угодно, чтобы остановить поток наркотиков», — сказал глава Белого дома.