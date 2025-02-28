США тайно привлекли дроны к слежке за наркокартелями в Мексике

Экстрадиция Хоакина Гусмана Лоэру в США, 19 января 2017 г. (Фото: Prensa International / Zuma / Global Look Press)

Власти США в течение более двух десятков лет тайно используют беспилотники для наблюдения за членами наркокартелей в Мексике, пишет газета The Wall Street Journal. По информации издания, в программе по слежке за наркотрафиком задействованы Министерство внутренней безопасности и Центральное разведывательное управление США. Источники газеты сообщили, что полученные данные помогли властям в 2016 году арестовать наркобарона Хоакина Гусман Лоэру, известного как Эль Чапо. Также собранная дронами информация была использована в нескольких крупных операциях по изъятию наркотиков.

В рамках программы используются преимущественно дроны MQ-9 Reaper, которые во время операций по сбору данных постоянно находятся на территории Мексики. Министр обороны Рикардо Тревилья Трехо заявил, что собранная американскими беспилотниками информация была использована при аресте начальника охраны Ивана Арчибальдо Гузмана, сына Эль Чапо. В 2023 году с помощью дронов правоохранительные органы смогли найти его брата, Овидио Гузмана, также занимавшегося наркобизнесом.



Как пишет WSJ, секретная программа с использованием беспилотников в Мексике действует уже более двух десятилетий и информация о том, какую роль она сыграла в арестах влиятельных наркобаронов, ранее не появлялась в СМИ.

Отношения между США и Мексикой стали напряженными после того, как президент Дональд Трамп пригрозил установить пошлины в размере 25% на товары из Мексики, если власти страны не предпримут усилий по прекращению нелегальной эмиграции и не остановят трафик фентанила в США. Сразу после вступления в должность президента Трамп объявил на южной границе страны чрезвычайное положение и направил туда войска. Кроме того, он не раз предлагал нанести удары по мексиканским лабораториям, в которых изготавливают фентанил.

Угрозы Трампа нанести удары по территории Мексики, что может быть трактовано как вмешательство во внутренние дела страны, могут вынудить президента Клаудию Шейнбаум прекратить сотрудничество в слежке за картелями, предполагают местные политологи. При этом Шейнбаум заявила, что использование беспилотников является частью двустороннего сотрудничества обеих стран по борьбе с наркотрафиком и обеспечению безопасности в регионе.