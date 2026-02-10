 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

В США сообщили о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Соединенные штаты нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, заявив, что оно принадлежит наркоторговцам, в результате атаки погибли два человека. Об этом сообщило Южное командование США в Х.

По данным штаба, судном управляли организации, признанные в США террористическими. «Разведка подтвердила, что судно двигалось по известным маршрутам наркоторговли в Восточной части Тихого океана и участвовало в наркоторговых операциях», — говорится в сообщении.

Американские военные нанесли кинетический удар по указанию командующего генерала Фрэнсиса Донована, убив двоих человек, еще один выжил после удара.

Удар США по предполагаемому судну с наркотиками. Видео
Общество

CNN подчеркивает, что в Белом доме пока публично не предоставили доказательств связи погибших с наркоторговлей.

В начале августа 2025 года президент США Дональд Трамп подписал директиву о применении войск против наркокартелей. С тех американские военные регулярно сообщают об ударах по судам в близлежащей акватории, объясняя действия борьбой с терроризмом.

Так, 6 февраля Южное командовании сообщило об ударе по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане, в результате чего также погибли два человека.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

