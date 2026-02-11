Организатора парома Трабзон — Сочи обвиняют в финансовых махинациях
Директор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян — организатор рейсов парома Seabridge из Трабзона — подозревается в финансовых махинациях в том числе с изготовлением поддельных платежных поручений, сообщил РБК источник, знакомый с материалами дела.
«Изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств со счетов его компании. Платежные поручения содержали ложные сведения относительно назначения платежей, в частности, упоминались фиктивные договоры поставок», — сказал он.
Из картотеки суда следует, что в конце прошлого года суд избрал Туркменяну меру пресечения в виде заключения под стражу. Предприниматель проходит по делу по ч. 1 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей; наказывается лишением свободы на срок до шести лет).
Суть предъявленных обвинений не разглашается, однако указано, что адвокат подал апелляционную жалобу, попросив изменить меру на домашний арест. В итоге решение суда было оставлено без изменения.
Паромное сообщение с Турцией было прервано в 2011 году. Первый за 14 лет паром Seabridge вышел из Трабзона 5 ноября 2025 года, но после более чем двух суток ожидания разрешения на заход в порт Сочи был вынужден вернуться обратно. В декабре Росморречфлот закрыл паромную линию, по которой должен был обслуживаться Seabridge.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8