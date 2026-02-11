 Перейти к основному контенту
0

Организатора парома Трабзон — Сочи обвиняют в финансовых махинациях

Фото: Милена Бозрикова / ТАСС
Фото: Милена Бозрикова / ТАСС

Директор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян — организатор рейсов парома Seabridge из Трабзона — подозревается в финансовых махинациях в том числе с изготовлением поддельных платежных поручений, сообщил РБК источник, знакомый с материалами дела.

«Изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств со счетов его компании. Платежные поручения содержали ложные сведения относительно назначения платежей, в частности, упоминались фиктивные договоры поставок», — сказал он.

Из картотеки суда следует, что в конце прошлого года суд избрал Туркменяну меру пресечения в виде заключения под стражу. Предприниматель проходит по делу по ч. 1 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей; наказывается лишением свободы на срок до шести лет).

Росморречфлот закрыл линию парома Seabridge из Турции в Сочи
Общество
Фото:Милена Бозрикова / ТАСС

Суть предъявленных обвинений не разглашается, однако указано, что адвокат подал апелляционную жалобу, попросив изменить меру на домашний арест. В итоге решение суда было оставлено без изменения.

Паромное сообщение с Турцией было прервано в 2011 году. Первый за 14 лет паром Seabridge вышел из Трабзона 5 ноября 2025 года, но после более чем двух суток ожидания разрешения на заход в порт Сочи был вынужден вернуться обратно. В декабре Росморречфлот закрыл паромную линию, по которой должен был обслуживаться Seabridge.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Сочи махинации паром Турция
