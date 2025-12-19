Росморречфлот закрыл линию парома Seabridge из Турции в Сочи
Паромная линия «Лидер Лайн» по маршруту Трабзон — Сочи, по которой должен курсировать паромом Seabridge, закрыта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Минтранс России.
«Росморречфлот закрыл паромную линию «Лидер Лайн» с паромом «Сибридж», — говорится в сообщении.
Паром Seabridge 5 ноября вышел в первый с 2011 года рейс из Трабзона в Сочи и 6 ноября встал на рейде порта в ожидании разрешения на заход, на борту числились 20 пассажиров. Со ссылкой на то, что у парома нет разрешения на заход в Россию, оно было развернуто.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в Росморречфлот, заявив, что портовая и городская инфраструктура Сочи не готовы к приему грузопассажирских судов. Глава региона отметил отсутствие необходимого досмотрового оборудования в морском пункте пропуска, что создает риски для безопасности.
