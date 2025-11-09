 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Парому Seabridge не разрешили зайти в порт Сочи после 2,5 суток ожидания

Парому Seabridge не разрешили зайти в порт Сочи после более 2,5 суток ожидания
Судно с 20 пассажирами возвращается обратно в турецкий Трабзон. Это первый за 14 лет рейс между городами. Власти Кубани сочли запуск паромного сообщения преждевременным

Парому из турецкого Трабзона не разрешили пришвартоваться в порту Сочи, сообщил «Интерфаксу» руководитель компании-организатора маршрута ООО «СВС ШИППИНГ» Сергей Туркменян. Спустя более 2,5 суток ожидания судно возвращается обратно.

«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи, паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан», — сказал Туркменян.

Турецкий паром прошел осмотр в порту Сочи и ждет разрешения ФСБ
Общество
Паром SeaBridge

Паром Seabridge, первый за 14 лет, вышел из Трабзона в среду вечером по местному времени и утром в четверг встал на рейд в Сочи, дожидаясь согласования заходf в порт. На борту находятся 20 пассажиров — двое гражданин Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что порт не принял Seabridge, поскольку у судна нет разрешения на вход на территорию России. «Более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — сказали там.

Администрация Краснодарского края сочла начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным, объяснив свою позицию тем, что «вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными».

Глава ООО «СВС ШИППИНГ» утверждал, что паром получил разрешение на вход в территориальные воды России и после досмотра должен был зайти в сочинский порт. Сделать это по прибытии 6 ноября Seabridge не смог из-за проведения в акватории порта учений флота, объяснял Туркменян.

Возобновить паромное сообщение между Турцией и Россией изначально планировалось в 2024 году, однако затем рейсы неоднократно откладывались по разным причинам. В последний раз это произошло в конце октября: из-за надвигающегося шторма запланированный на 29 октября рейс перенесли на 5 ноября.

В середине октября Seabridge вышел в тестовый рейс, который власти признали небезопасным. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выход парома был несогласованным, хотя позиция региона к запуску неоднократно озвучивалась на предварительных обсуждениях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Елена Чернышова
паром Сочи Турция
Материалы по теме
Турецкий паром, который не пустили в Сочи, остался в море на вторые сутки
Общество
Пассажир парома, который не пустили в Сочи, рассказал о ночи в море
Общество
Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в порт Сочи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Биограф рассказал, что принц Эндрю водил проституток Общество, 03:07
Франция отправила на Украину старые рыболовные сети для ловли дронов Политика, 03:01
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Захарова исключила ответ России в ущерб себе на запрет выдачи мультивиз Политика, 02:17
В ДТП с Mercedes на Крымском мосту погибли два человека Общество, 02:11
Парому Seabridge не разрешили зайти в порт Сочи после 2,5 суток ожидания Общество, 02:07
Президент Сирии прибыл в Вашингтон Политика, 01:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Германии автобус въехал в толпу людей Общество, 01:26
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи вопреки критике Политика, 01:24
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Симоньян возобновила съемки «ЧТД» после смерти мужа Общество, 00:47
Умер народный артист России Владимир Симонов Общество, 00:36
Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы Спорт, 00:26
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10