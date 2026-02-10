Орбан обвинил Брюссель в желании создать «Соединенные Штаты Европы»

По мнению венгерского премьера, власти ЕС хотят создать «централизованную империю», все больше отдаляясь от идеи суверенных государств Европы. Венгрия регулярно выступает против решений Брюсселя, в частности, о помощи Киеву

Виктор Орбан (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Брюссель стремится создать «централизованную империю», отходя от идеи Европы, состоящей из суверенных государств, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Х.

«Мы отвергаем их Соединенные Штаты Европы и будем и дальше ставить интересы венгров на первое место!» — заявил венгерский политик.

Орбан добавил, что централизованная система, по его мнению, ведет к сокращению поддержки местных фермеров, уменьшению числа малых предприятий, отсутствию снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также усилению влияния иностранных транснациональных корпораций.

Венгрия нередко выступает против решений Евросоюза, в частности, против решений ЕС о помощи Киеву. Накануне Орбан раскритиковал заявления генсека НАТО Марка Рютте об обязательном присутствии войск альянса на Украине сразу после заключения мирного соглашения о прекращении конфликта с Россией. По мнению Орбана, новые события, приближающие Европу к конфликту, происходят каждую неделю.

Кроме того, Венгрия неоднократно блокировала новые санкции против России, но после переговоров с Брюсселем давала свое согласие. Орбан не раз говорил, что Венгрия не будет отправлять оружие Киеву и не допустит транзита вооружений через свою территорию. В частности, он сказал, что финансовая помощь Украине приведет Евросоюз к «экономическому краху». Политик заявлял, что ЕС требует от Будапешта отказаться от системы поддержки семей, пенсий и больниц ради денег для Киева. Москва осуждает любую военную помощь Украине.