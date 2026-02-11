 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

«ВКонтакте» ответила на жалобы пользователей о сбоях приложения

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сервисы работают во «ВКонтакте» штатно, сбоев в них не было. Так в компании ответили на просьбу РБК прокомментировать жалобы пользователей на сбои в работе сервисов, зафиксированные на портале Downdetector.

По данным портала, жалобы фиксировались в течение суток, начиная с 11:00 10 февраля. Пик сбоев, следует из информации на Downdetector, пришелся на 11:25 11 февраля. Тогда на проблемы в работе сервисов пожаловался 161 человек. Еще один пик был зафиксирован вечером 10 февраля: на неполадки пожаловались 38 человек. За сутки на проблемы в работе «ВКонтакте» пожаловались 903 пользователя.

Наибольшее число жалоб поступило из Ивановской области, Ямало-Ненецкого АО и Карелии. Больше всего пользователей пожаловались на сбой самого сайта. Из комментариев следует, что люди не могут залогиниться в приложении, а также у них не получается войти в личный кабинет.

В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

Накануне был зафиксирован масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Пользователи жаловались на общий сбой, проблемы с работой мобильного приложения и получение уведомлений. Также отмечалось, что в приложении не прогружаются медиа и голосовые сообщения.

В связи с этим Роскомнадзор подтвердил РБК, что вводит последовательные ограничения в работе мессенджера из-за того, что он не исполняет российское законодательство и не обеспечивает безопасность данных. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
