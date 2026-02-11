Число жалоб на работу Telegram в России снизилось

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Число жалоб пользователей из России на работу мессенджера Telegram утром, 11 февраля, снизилось, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Максимальное количество жалоб — 97 — было зафиксировано в 9:30 мск. Накануне в середине дня число жалоб пользователей превышало 470 за пять минут.

В понедельник, 8 февраля, и во вторник, 10 февраля, российские пользователи активно жаловались на сбои в работе мессенджера.

Согласно статистике Downdetector, большинство жалоб поступало из удаленных регионов страны — Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской и Новосибирской областей.

Пользователи жаловались на общий сбой, проблемы с работой мобильного приложения и получением уведомлений. Также жалобы поступали на работу сайта Telegram, на котором базируется и десктопная версия.

