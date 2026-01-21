 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На владельца «Читай-города» составили протокол о пропаганде ЛГБТ

Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На владельца сети книжных магазинов «Читай-город» ООО «Грамота» составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 1 ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях). Это следует из карточки дела на сайте Йошкар-Олинского городского суда.

«Международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России.

Дело поступило судье 20 января, дату судебного заседания пока не назначили. Суть претензий к компании неизвестна.

Владельцу книжного магазина грозит от 800 тыс. до 1 млн руб. штрафа или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Издательство Popcorn Books сообщило о закрытии
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее Центральный районный суд Читы оштрафовал ООО «Грамота» на 800 тыс. руб. по той же статье. Причиной стала продажа книг шведского писателя Фредрика Бакмана, написавшего романы «Вторая жизнь Уве», «Медвежий угол», «Тревожные люди». Аналогичные протоколы на связанные с «Читай-городом» юрлица составили в других городах России.

Анастасия Луценко
протокол Читай-город нетрадиционные сексуальные отношения
