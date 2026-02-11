США направят в Нигерию еще 200 военных инструкторов
США направят в Нигерию 200 военнослужащих для обучения местной армии методам борьбы с террористическими группировками. Американские военные помогут нигерийским силам использовать разведывательные данные и координировать совместные операции авиации и пехоты. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на нигерийских и американских официальных лиц.
Войска США прибудут в Нигерию в ближайшие недели и дополнят группу американских военных, которые уже находятся в стране. По словам представителя вооруженных сил Нигерии генерал-майора Самайлы Убы, американские военные не будут участвовать в прямых боевых столкновениях. Нигерия сама запросила дополнительную помощь у США, уточнил генерал.
Ранее Вашингтон уже перебросил в Нигерию небольшую группу военных. Командующий американскими силами в Африке генерал Дагвин Андерсон сообщил, что это произошло после того, как страны договорились о совместном противодействии террористам. Это стало первым подтверждением присутствия сил США в Нигерии после авиаударов в конце декабря.
25 декабря США нанесли удар по объектам группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) на северо-западе Нигерии. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что Соединенные Штаты под его руководством «не позволят процветать радикальному исламскому терроризму». Он называл Нигерию «страной, вызывающей особую озабоченность», говорил, что там были убиты «тысячи» христиан.
