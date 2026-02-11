За ночь над Россией сбили 108 беспилотников

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23:00 мск 10 февраля до 7:00 мск 11 февраля перехватили и уничтожили над Россией 108 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Большего всего дронов — 49 — сбили над Волгоградской областью. Над территорией Ростовской области уничтожили 29 беспилотников, над Саратовской и акваторией Черного моря — по семь. Три дрона ВСУ сбили над Астраханской областью, по два — над Брянской, Калмыкией и Татарстаном. По одному беспилотнику уничтожили над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, а также над Крымом, Северной Осетией и Азовским морем.

Минувшей ночью при атаке дронов на Ростовскую область получила повреждения опора линии электропередач в Тарасовском районе. В Донецке обнаружили фрагмент беспилотника, в Миллеровском районе были повреждены частный дом и сарай. Пострадавших не было.

В Волгоградской области в ночь на 11 февраля при атаке беспилотников была повреждена квартира жилого дома в городе Волжский. Один дрон ВСУ упал на территории детского сада «Ягодка», на территории завода на юге города после удара беспилотников начался пожар. Пострадавших при атаке также не было.