Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской

США смогут позволить себе покупку Гренландии, если речь пойдет о цене, сопоставимой с той, за которую Россия в свое время продала Аляску, заявил российский президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Совбезом.

Он отметил, что площадь Гренландии составляет около 2,166 млн кв. км и лишь немного превышает площадь Аляски — разница составляет примерно 450 тыс. кв. км.

«Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200-250 млн. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру», — сказал президент.

Путин при этом выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Дания самостоятельно разберутся в сложившейся ситуации. «Нас точно это не касается», — подчеркнул он.

Незадолго до выступления Путина министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен исключил возможность переговоров о продаже Гренландии США. Он отметил, что «само собой разумеется», что датчане категорически отвергают передачу острова Вашингтону.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия, как и другие страны, следит за развитием ситуации вокруг Гренландии. По его словам, происходящее носит необычный и экстраординарный характер с точки зрения международного права.