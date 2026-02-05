 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Time назвал истоки «одержимости Трампа» Гренландией

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Начало попыткам американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией положил брифинг разведслужб, проведенный для него в 2018 году, сообщает журнал Time со ссылкой на источники. Материал Time называется «Истоки одержимости Трампа Гренландией».

Тогда Трампу сообщили о росте активности российских подводных лодок и усиление присутствия китайских судов в Арктике. Разведслужбы считали, что это представляет угрозу безопасности США.

Затем Трамп встретился со своим давним другом и бизнесменом Рональдом Лаудером. Тот рассказал политику об экономических проблемах Дании и предположил, что США могли бы использовать это для прямой покупки Гренландии.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома того времени и еще одного источника, знакомого с содержанием встречи, Трампа больше всего волновала мысль о необходимости более масштабного и постоянного присутствия США в Гренландии из-за ее стратегического расположения в Северной Атлантике.

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Политика
Дональд Трамп

Три источника, близких к Трампу, рассказали, что со времен первого срока президенту не давало покоя чувство, что США уже однажды уступали власть над Гренландией. В начале 1950-х годов, как отмечает Time, Штаты построили там авиабазу Туле — ныне космическую базу Питуффик, которую впоследствии стали эксплуатировать. Эта территория играла ключевую роль в противоракетной обороне и ядерном сдерживании в регионе.

В годы «холодной войны» США фактически контролировали Гренландию в военном отношении, пишет журнал. Влияние Дании было ограниченным и в основном номинальным: когда стратегические потребности сталкивались с вопросами суверенитета, приоритеты американской безопасности становились определяющими. Но после окончания холодной войны США сократили свое присутствие в Гренландии, закрыв или объединив объекты, база Туле сохранилась в качестве форпоста.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
