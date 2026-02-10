 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Второй аэропорт за ночь приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Геленджика временно приостановил полеты
Политика

Ранее в ночь на 10 февраля полеты приостанавливали в воздушном хабе Геленджика, на момент публикации временный запрет снят. Ограничения действовали менее полутора часов — с 1:36 до 2:59 мск.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов вечером 9 февраля сообщил об опасности атаки БПЛА в городе.

Софья Полковникова
Калуга аэропорты приостановка полетов
