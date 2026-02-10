Второй аэропорт за ночь приостановил полеты
В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее в ночь на 10 февраля полеты приостанавливали в воздушном хабе Геленджика, на момент публикации временный запрет снят. Ограничения действовали менее полутора часов — с 1:36 до 2:59 мск.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов вечером 9 февраля сообщил об опасности атаки БПЛА в городе.
