Умеров обсудил гарантии безопасности с европейскими союзниками

Умеров обсудил переговорные позиции с советникам по нацбезопасности стран ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров обсудил ход переговоров по украинскому конфликту с советниками по вопросам национальной безопасности стран Евросоюза. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Всего Умеров провел два телефонных разговорах. Сначала он созвонился с советниками по нацбезопасности стран Евротройки (Франция, Германия и Великобритания), после чего провел разговор с советниками стран Северо-Балтийской восьмерки (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция).

«Во время звонков синхронизировали позиции по переговорному треку и последующей дипломатической работе. Также отметил необходимость действенных гарантий безопасности для Украины. Это одна из важных основ для долгосрочного мира», — написал Умеров.

В МИДе назвали ключевой элемент соглашения о мире на Украине
Политика
Александр Грушко

Секретарь СНБО отметил, что страны Евротройки и Северо-Балтийской восьмерки являются лидерами по поддержке Украины.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, в них приняли участие представители России, Украины и США. Встречи были посвящены экономическим аспектам, территориальному вопросу и механизму прекращения огня.

В Кремле заявили, что не могут назвать конкретные даты нового раунда переговоров, однако рассчитывают, что такие контакты вскоре возобновятся.

