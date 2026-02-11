Умеров обсудил гарантии безопасности с европейскими союзниками
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров обсудил ход переговоров по украинскому конфликту с советниками по вопросам национальной безопасности стран Евросоюза. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Всего Умеров провел два телефонных разговорах. Сначала он созвонился с советниками по нацбезопасности стран Евротройки (Франция, Германия и Великобритания), после чего провел разговор с советниками стран Северо-Балтийской восьмерки (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция).
«Во время звонков синхронизировали позиции по переговорному треку и последующей дипломатической работе. Также отметил необходимость действенных гарантий безопасности для Украины. Это одна из важных основ для долгосрочного мира», — написал Умеров.
Секретарь СНБО отметил, что страны Евротройки и Северо-Балтийской восьмерки являются лидерами по поддержке Украины.
4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, в них приняли участие представители России, Украины и США. Встречи были посвящены экономическим аспектам, территориальному вопросу и механизму прекращения огня.
В Кремле заявили, что не могут назвать конкретные даты нового раунда переговоров, однако рассчитывают, что такие контакты вскоре возобновятся.
