Кремль заявил об отсутствии сроков нового раунда переговоров по Украине

Кремль не может пока назвать конкретные даты нового раунда переговоров по урегулированию на Украине, однако рассчитывает, что такие контакты вскоре возобновятся.

Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, конкретных дат пока нет. Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Материал дополняется