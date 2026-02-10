Кремль заявил об отсутствии сроков нового раунда переговоров по Украине
Кремль не может пока назвать конкретные даты нового раунда переговоров по урегулированию на Украине, однако рассчитывает, что такие контакты вскоре возобновятся.
Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, конкретных дат пока нет. Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8