В МИДе назвали ключевой элемент соглашения о мире на Украине

Александр Грушко (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Гарантии безопасности России являются ключевым элементом для заключения мирного соглашения по Украине, заявил «Известиям» заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России», — сказал Грушко.

Дипломат отметил, что никто из европейских лидеров в своих заявлениях не говорит о гарантиях безопасности России. «А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен», — подчеркнул он.

Грушко напомнил, что гарантии должны включать исключение возможного вступления Украины в НАТО, отказ от размещения иностранных войск на ее территории, а также заверения в том, что Украина перестанет представлять угрозу для России.

По словам заместителя главы МИД, Россия готова юридически зафиксировать взаимные гарантии безопасности с Европой. Однако европейские лидеры до сих пор не отреагировали на предложение Москвы. Грушко раскритиковал позицию Евросоюза, которая, по его словам, «исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе».

Второй раунд переговоров по мирному урегулированию прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Обсуждения велись в закрытом режиме.

По итогам переговоров Трамп заявил, что США почти достигли цели. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». Такую же точку зрения выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.