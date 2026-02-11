Главком ВС Норвегии не исключил вторжения России из-за ядерных объектов

Норвегия не исключает вторжения России в рамках защиты российского ядерного потенциала. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью газете The Guardian.

«Мы не исключаем захвата территории Россией в рамках их плана по защите собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у них осталось, что действительно угрожает Соединенным Штатам», — заявил Кристофферсен.

По его словам, у России нет завоевательных целей в Норвегии, но большая часть российского ядерного арсенала находится недалеко от норвежской границы — на Кольском полуострове. Он отметил, что расположенные там атомные подводные лодки, ракеты и самолеты-носители ядерного оружия, сыграли бы решающее значение при конфликте России и НАТО.

«Мы не исключаем этого, потому что у России все еще есть возможность сделать это [вторгнуться в Норвегию], чтобы убедиться, что их ядерный потенциал, их возможности нанесения второго удара защищены. Именно такой сценарий мы планируем на крайнем севере», — сказал Кристофферсен.

При этом главком норвежской армии добавил, что Россия и Норвегия все еще поддерживают прямые контакты по поисково-спасательным операциям в Баренцевом море, а также проводят встречи между представителями военных ведомств.

Кристофферсен также рассказал, что предложил создать военную горячую линию между Москвой и Осло для избежания эскалации из-за недопонимания. По его словам, все случаи нарушения воздушного пространства Норвегии со стороны России были вызваны именно недоразумениями, на которые российская сторона отреагировала «очень профессионально и предсказуемо».

Ранее об угрозе Норвегии со стороны России заявили глава норвежской разведывательной службы Нильс Стенсонес и министр обороны Тор Сандвик. По словам Сандвика, помимо Москвы «реальную угрозу» для Норвегии и ее союзников представляет также Пекин. Стенсонес в свою очередь сказал, что страны будут делить мир на «сферы интересов».

В 2025 году президент России Владимир Путин назвал заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью» и «бредом», отметив, что это пропагандистская легенда, направленная на то, чтобы запугать население западноевропейских стран. Позднее он добавил, что это Запад, а не Россия, неоднократно предпринимал агрессивные действия.