Почти 50 дронов сбили над Россией за три часа

Средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 10 февраля перехватили и уничтожили 48 беспилотников самолетного типа над территорией России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Больше всего дронов — 17 — сбили над Ростовской областью. По 10 аппаратов уничтожили над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Семь беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря. Три дрона сбили над территорией Крыма и один — над Воронежской областью.

В течение суток регионы России несколько раз подверглись атакам беспилотников. В ночь на 10 февраля над территорией страны сбили шесть дронов. В период с 08:00 до 14:00 мск над Россией уничтожили 20 беспилотников.

Еще 44 беспилотника перехватили в период с 14:00 до 16:00 мск. С 16:00 до 18:00 мск над российскими регионами сбили 33 дрона, а с 18:00 до 20:00 — 11 аппаратов.