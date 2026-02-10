McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая объявила об уходе из России после начала специальной военной операции в 2022 году, зарегистрировала в стране одноименный товарный знак, следует из электронной базы Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана в декабре 2024 года, 29 января 2026 года Роспатент удовлетворил ее и зарегистрировал товарный знак.
Под товарным знаком McDonald's в России разрешено выпускать не только различные продукты питания, но и программное обеспечение, приложения для мобильных телефонов, игровые программы для компьютеров, канцелярские и офисные принадлежности; книги для раскрашивания, сумки, кухонную и столовую посуду, принадлежности для уборки, одежду, обувь, головные уборы, варежки, украшения для рождественских елок, настольные и карточные игры, кофе, чай, какао и их заменители, напитки и коктейли.
Материал дополняется
