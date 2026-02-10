 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая объявила об уходе из России после начала специальной военной операции в 2022 году, зарегистрировала в стране одноименный товарный знак, следует из электронной базы Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана в декабре 2024 года, 29 января 2026 года Роспатент удовлетворил ее и зарегистрировал товарный знак.

Под товарным знаком McDonald's в России разрешено выпускать не только различные продукты питания, но и программное обеспечение, приложения для мобильных телефонов, игровые программы для компьютеров, канцелярские и офисные принадлежности; книги для раскрашивания, сумки, кухонную и столовую посуду, принадлежности для уборки, одежду, обувь, головные уборы, варежки, украшения для рождественских елок, настольные и карточные игры, кофе, чай, какао и их заменители, напитки и коктейли.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Антонина Сергеева
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой Общество, 10:52
Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке Общество, 10:50
Увольнение из-за оценки ИИ. Как защитить свою работу от алгоритма Образование, 10:44
Пьяный житель Приморья ударил ножом в область сердца 11-летнюю дочь Общество, 10:41
McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак Бизнес, 10:39
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября Инвестиции, 10:37
Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск Политика, 10:32
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Минус $300 млрд. Чем может ответить IT-рынок на угрозу «ИИзации»Подписка на РБК, 10:30
ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1% Финансы, 10:30
ИИ-помощник: как работает фен-стайлер, который сам делает укладку Стиль, 10:22
Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео Общество, 10:19
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти Общество, 10:19
Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией Политика, 10:10
Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы Общество, 10:09