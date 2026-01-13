Uniqlo зарегистрировала в России товарный знак «Юникло»
Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак «Юникло», следует из реестра Роспатента.
Компания подала заявку на регистрацию знака 31 августа 2025 года, госрегистрация состоялась 12 января. Знак зарегистрирован по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье.
Официальная торговая марка UNIQLO с идентификационным номером 777394 была зарегистрирована в сентябре 2020 года, исключительное право действует до января 2030 года.
В августе 2023 года Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всей России со штрафными санкциями.
В мае 2025 года председатель «Деловой России» Алексей Репик заявил, что Uniqlo не вернется на российский рынок, так как глава компании Тадаси Янаи дал обещание не возвращать бизнес в Россию.
