 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом, которого назвал «воскресшим»

Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом, которого назвал «воскресшим»
Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры с сыном Адамом. Публикацию он сопроводил сообщением: «Воскресший вопреки последним вбросам».

Как заявил Кадыров, видео было снято во время позднего ужина, на котором также присутствовал помощник главы Чечни Висмурад Алиев. На кадрах оба разговаривают на чеченском, позднее в комнату заходит Адам Кадыров в камуфляже с медалями. «Воскресший, дон», — сказал Кадыров, после чего все трое посмеялись.

Накануне глава Чечни на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым прокомментировал сообщения о ДТП с участием его сына. Он отметил, что в России случаются тысячи аварий, но никому до этого нет дела, «а откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях». «С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека, — добавил Кадыров.

Кадыров назвал фейком информацию о ДТП с его сыном
Политика
Рамзан Кадыров

18-летний Адам Кадыров с апреля 2025 года занимает пост секретаря Совбеза Чечни. До этого, в 2023 году, в 15 лет Адам Кадыров был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.

В октябре 2023 года Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Адам Кадыров Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров назначил своего сына Ахмата куратором сферы образования Чечни
Политика
Кадыров назвал Керимова братом через год после слов о кровной мести
Политика
В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Вице-президент ISU заявил, что у Гуменника очень мало шансов на медаль Спорт, 23:15
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 23:12
Дебют Гуменника. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:10
Семья Превц завоевала восьмую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина Спорт, 23:02
Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении Политика, 22:56
Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге в миксте Спорт, 22:52
Прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде. Видео Спорт, 22:40
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Зеленский подписал указ о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет Политика, 22:40
Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом, которого назвал «воскресшим» Политика, 22:36
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты Политика, 22:30
Гуменник после проката на Олимпиаде рассказал, что у него лопнул шнурок Спорт, 22:30
Соучастница покушения на генерала Алексеева скрылась в Турции Политика, 22:10
Гуменник рассказал, как пытался получить права на музыку Rammstein для ОИ Спорт, 22:09
Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем Политика, 22:07