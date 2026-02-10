Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом, которого назвал «воскресшим»

Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры с сыном Адамом. Публикацию он сопроводил сообщением: «Воскресший вопреки последним вбросам».

Как заявил Кадыров, видео было снято во время позднего ужина, на котором также присутствовал помощник главы Чечни Висмурад Алиев. На кадрах оба разговаривают на чеченском, позднее в комнату заходит Адам Кадыров в камуфляже с медалями. «Воскресший, дон», — сказал Кадыров, после чего все трое посмеялись.

Накануне глава Чечни на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым прокомментировал сообщения о ДТП с участием его сына. Он отметил, что в России случаются тысячи аварий, но никому до этого нет дела, «а откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях». «С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека, — добавил Кадыров.

18-летний Адам Кадыров с апреля 2025 года занимает пост секретаря Совбеза Чечни. До этого, в 2023 году, в 15 лет Адам Кадыров был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.

В октябре 2023 года Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».